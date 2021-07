In quale film Marlon Brando ha recitato con Jack Nicholson? Rispondiamo a Old di Shyamalan

Old, il nuovo film scritto e diretto dal visionario M. Night Shyamalan, è arrivato finalmente nelle sale italiane e ha già iniziato a dividere critica e pubblico.

Allo stesso tempo, gli spettatori più giovani potrebbero essere usciti dal cinema domandandosi: qual è il film in cui Marlon Brando e Jack Nicholson hanno recitato insieme? Senza fare spoiler su Old, basti dire che uno dei personaggi ad un certo punto inizia a porsi continuamente questa domanda, senza ottenere risposta dai suoi compagni di (dis)avventura. Neanche il film stesso fa in modo di risolvere l'interrogativo, quindi se vi state arrovellando per capire qual è l'opera con protagonisti Marlon Brando e Jack Nicholson che viene citata da Shyamalan, non preoccupatevi: ci pensiamo noi.

Naturalmente si tratta di Missouri, western del 1976 diretto dal leggendario regista Arthur Penn: il film, ambientato negli ultimi anni del 1800, vede Nicholson nei panni di uno spietato leader di una pericolosa banda di fuorilegge, e Brando in quelli di un famoso cacciatore di taglie che viene assoldato per dargli la caccia.

Si tratta del secondo film di Brando sotto la direzione di Penn (nel 1966, dieci anni prima, avevano realizzato La caccia, con Robert Redford e Jane Fonda), e il primo in cui la star di Apocalypse Now e Fronte del porto lavorò con Nicholson: Missouri fu il film più atteso dell'anno alla sua uscita, in quanto univa due delle più grandi star della contemporaneità, reduci dal successo de Il padrino e Ultimo tango a Parigi (Brando) e Chinatown e Qualcuno volò sul nido del cuculo (Nicholson). Secondo le magiche e misteriose traiettorie del cinema, però, fu un flop clamoroso: oggi è considerato un cult indiscusso della Nuova Hollywood degli anni '70.

