Che film ha fatto Margot Robbie? Tutto sulla carriera della star

Oggi Margot Robbie è una delle celebrità più amate, talentuose, seguite e richieste dell'intero panorama cinematografico di Hollywood, ma tornando indietro fino al 2008, quindi dodici anni fa, l'interprete di C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino era una sconosciuta, divenuta però star indiscussa con grinta e ambizione.

La sua carriera è infatti iniziata nel 2008, all'età di 18 anni, nel semi-sconosciuto Vigilante di Aash Aaron, regista con cui proseguì poi la sua collaborazione agli albori del lavoro d'attrice in I.C.U nel 2009. Nel 2013 la scelse poi Richard Curtis per la sua deliziosa commedia Questione di tempo, regalandole un ruolo secondario all'età di 23 anni.



La svolta arriva sempre nel 2013, quando Martin Scorsese la scrittura per il ruolo di Naomi Lapaglia nell'incredibile The Wolf of Wall Street con Leonardo DiCaprio. È il game changer della sua carriera e da lì è praticamente tutta in salit. Seguono Suite Francese nel 2014 e poi Focus l'anno successivo, dove recita al fianco di Will Smith. Ha un ruolo importante in Sopravvissuti di Craig Zobel e un cameo sexy e intrigante ne La grande scommessa di Adam McKay, sempre nel 2015.



Il 2016 è l'anno di Suicide Squad, Whiskey Tango Foxtrott e di The Legend of Tarzan, ma la sua vera consacrazione come attrice a tutto tondo, soprattutto in grado di una performance drammatica da brividi oltre il suo amore e talento per il cinema mainstream, arriva con Tonya di Craig Gillespie, che la porta a tanto così dal vincere un Oscar come Miglior Attrice Protagonista.



Seguno il già citato C'era una volta a Hollywood di Tarantino, Maria Regina di Scozia di Josie Rourke, Bombshell di Jay Roach e Birds of Prey. La vedremo il prossimo anno nell'attesissimo The Suicide Squad di James Gunn, dove riprenderà ancora una volta il ruolo di Harley Quinn.