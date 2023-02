Malcom, un film è 'possibile, ma a una condizione' secondo Bryan Cranston

A ventitré anni di distanza dall'inizio della serializzazione di Malcom (andato in onda dal 2000 al 2006), Frankie Minuz, attore protagonista, ha riacceso l'interesse dei fan parlando di un possibile film; ma Byan Cranston parteciperebbe soltanto a determinate condizioni.

In un'intervista a The Indipendent, Cranston – interprete di Hal nella serie in questione e del celebre Walter White in Breaking Bad, – ha dichiarato di aver parlato con il creatore Linwood Boomer molti mesi prima dell'indiscrezione. Ha inoltre aggiunto: "È una possibilità. [Boomer] ha detto che ci avrebbe pensato, per poi riunire tutti i suoi scrittori. Se riescono a trovare una grande idea, un'idea sensata, allora la storia proseguirà. Altrimenti... nah, penso proprio che non se ne farà un bel niente". Sulla possibilità di una sua partecipazione, l'attore ha le idee molto chiare: "Non ho bisogno di un lavoro. Ne ho un sacco. Di conseguenza, non ne ne sento davvero la necessità, ma parteciperei se alla base di fosse una grande idea". Ma le sue partecipazioni non terminano qui: oltre alla seconda e ultima stagione di Your Honor, Bryan Cranston e Aaron Paul di Breaking Bad cucinano patatine nel nuovo spot Super Bowl.

In un'altra occasione, Cranston ha definito la sua esperienza con Malcom come "sette anni di gloria", perché "andare a lavorare ogni giorno divertiva sia me che gli altri". Gli appassionati dello show non possono che essere d'accordo, considerando come le disavventure di Malcom, Hal, Lois e tutti gli altri personaggi abbiano accompagnato le loro giornate.

A venti anni dall'inizio della serializzazione, resta da chiedersi: che fine ha fatto il cast di Malcom, apparso anche in WandaVision?