Che film ha fatto Mads Mikkelsen? I 5 ruoli più importanti della star

Mads Mikkelsen è una delle star del nuovo Indiana Jones, intitolato Indiana Jones e il quadrante del destino. Nel film di James Mangold, l'attore danese interpreta l'ex nazista Jürgen Voller, e per l'ennesima volta si cimenta in un ruolo da villain nel corso della propria carriera. Ma quali sono i suoi personaggi più importanti?

Il ruolo che ha contribuito a lanciarlo sul grande schermo è senza dubbio One-eye in Valhalla Rising; un guerriero muto e privo di un occhio che sfugge ai vichinghi e parte con un gruppo di persone che si sta dirigendo verso la Terra Santa. Il personaggio sarà protagonista di altri capitoli e permise a Mikkelsen di lavorare e consolidare la collaborazion con Nicolas Winding Refn, per il quale aveva già girato Pusher nel 1996 e Bleeder nel 1999.



Un altro personaggio che ha consolidato la sua fama è quello di un altro villain, Le Chiffre, nel film della saga di James Bond, Casino Royale (2006), contrapposto a Daniel Craig.

Inoltre, erediterà il ruolo di Gellert Grindelwald da Johnny Depp, licenziato a causa delle sue problematiche giudiziarie, in I segreti di Silente, nonostante proprio Mikkelsen lo scorso anno disse che Johnny Depp potrebbe tornare in Animali fantastici.



Ottimo riscontro ha ottenuto anche il ruolo di Galen Erso in Rogue One: A Star Wars Story ma non solo film ad alto budget hanno caratterizzato la sua carriera.

Nel 2012 recita nel film Il sospetto di Thomas Vintenberg, nel quale interpreta un maestro di asilo che finisce al centro di uno scandalo.

Mikkelsen lo trovate anche nell'ultimo film di Indiana Jones; sul nostro sito potete leggere la recensione di Indiana Jones e il quadrante del destino.