Il film di Madame Web pensato per portare Spider-Man fuori dal Marvel Cinematic Universe?

In settimana la Sony Pictures ha annunciato uno stand-alone su Madame Web, iconico personaggio Marvel Comics legato a Spider-Man e al suo vastissimo Spider-Verse.

Fra i circa novecento personaggi legati a Spider-Man dei quali la Sony detiene i diritti, la chiaroveggente Madame Web è parsa fin da subito una scelta alquanto curiosa, ma che dietro l'annuncio si nasconda qualche ingranaggio machiavellico sembrerebbe essere stato confermato qualche ora dopo, quando i Marvel Studios hanno annunciato la data di uscita di Spider-Man 3 a seguito di un rinnovato accordo con Sony, che permetterà al Peter Parker di Tom Holland di apparire in altri due film MCU.

Il tempismo appare ordito dai peggiori complottisti del mondo del cinema: secondo i rumor Kevin Feige sfrutterà i due film previsti dal nuovo accordo (Spider-Man 3 e un altro progetto segreto, probabilmente un cross-over) per organizzare l'uscita di Spider-Man dal MCU, non solo da un punto di vista contrattuale ma soprattutto narrativo, così da non lasciare in sospeso alcune trame fondamentali. E in effetti, il personaggio di Madame Web potrebbe avere proprio questa utilità, se consideriamo com'è stata usata questa strega sovrannaturale nei fumetti e nelle sue apparizioni animate sul piccolo schermo.

In Spider-Man: The Animated Series, celebre serie cult degli anni '90, Madame Web era una sorta di guida per il protagonista, e negli episodi finali lo conduceva in un'epica avventura per salvare l'intero Multiverso affidandogli il ruolo di leader di una squadra di Spider-Men. Anche a causa della totale mancanza di dettagli relativi ad una possibile sinossi di Spider-Man 3, già si parla di un possibile arrivo di Secret Wars, o della possibilità che Spider-Man diventi il primo personaggio a far parte di un universo condiviso Disney-Sony.

