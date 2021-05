Quale film di Mad Max ha il numero più alto di morti? I numeri della saga di George Miller

Ogni singolo film della saga di Mad Max è celebre per le dosi sfrenate di azione incontrollata e brutale, ma qual è il titolo durante il quale il regista e sceneggiatore George Miller si è concesso di spingere maggiormente l'acceleratore sul numero di morti? Scopriamolo insieme.

Innanzitutto specifichiamo, per chi non lo sapesse, che il franchise di Mad Max è composto da quattro pellicole, più il prequel Mad Max: Furiosa in arrivo nel 2023: i titoli finora usciti, tra il il 1979 e il 2015, sono Interceptor, il film originale, Interceptor: Il guerriero della strada, secondo episodio uscito nel 1981, Mad Max oltre la sfera del tuono, terzo capitolo arrivato nel 1985 e il famosissimo Mad Max: Fury Road. I primi tre episodi sono stati interpretati da Mel Gibson, mentre il quarto ha visto Tom Hardy ereditare il ruolo di Max.

E' proprio a quest'ultimo episodio che si associa il primato di maggior morti sullo schermo, seguito da Il guerriero della strada: per la precisione, Mad Max: Fury Road ha il record di 75 morti, mentre Interceptor: Il guerriero della strada segue con 51 morti. Al contrario, il film originale a basso budget Interceptor può vantare solo 13 morti a schermo (14 se si conta il cane di Max), ma il record negativo appartiene a Mad Max oltre la sfera del nuovo, che ha appena 11 morti.

Secondo voi Mad Max: Furiosa riuscirà a superare il record di Fury Road? Ricordiamo che le riprese dovrebbero partire quest'estate in Australia: in attesa di novità sul cast, gli attori confermati sono Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e Yahya Abdul-Mateen II. Ovviamente alla sceneggiatura e alla regia tornerà l'unico e inimitabile George Miller, regista di tutti i precedenti episodi.