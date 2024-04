Quanti film sta facendo Luca Guadagnino? Tutti i progetti in lavorazione

Se per moltissimi registi riuscire a trovare spazio nel mondo di Hollywood è davvero complicato, questo non sembra essere davvero il caso di Luca Guadagnino.

Il regista italiano sta vivendo un periodo d’oro in cui è arrivato a lavorare a ben 4 progetti prossimi all’uscita, scopriamo quali. Challengers racconta la storia di un ex giocatrice di tennis diventata allenatrice del marito (che dovrà giocare contro l’ex fidanzato della protagonista) e uscirà il 25 aprile 2024 in italia. Tra le star del film ci saranno Zendaya, Mike Faist e Josh O’connors (qui potrete vedere il trailer di Challengers). A seguire ci sarà Queer: “la storia di Lee, che vive la sua vita a Città del Messico tra studenti universitari americani espatriati e proprietari di bar che sopravvivono con lavori part-time e sussidi.”

Sarà invece protagonista Julia Roberts in After The hunt, “un thriller drammatico incentrato sulle vicende di una professoressa universitaria nel bel mezzo di un bivio esistenziale a causa di una pesante accusa rivoltale da un'ex studente e da fantasmi del passato che tornano a tormentare il suo presente.” Conclude la lista di progetti del regista italiano Separate Rooms, con protagonisti Josh O’connor e Léa Seydoux. Ricordiamo infine la possibile serie Tv tratta dal libro di Bret Easton Ellis “The Shards”.

