Film da Leoni: su Sky Cinema arrivano i migliori titoli del Festival di Venezia

In occasione della 80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che si svolgerà dal 30 agosto al 9 settembre, Sky proporrà in prima e seconda serata su Sky Cinema Due il ciclo Film da Leoni, dedicato alle migliori opere presentate al Festival di Venezia.

Oltre a Tar di Todd Field con Cate Blanchett, il ciclo Film da Leoni presenterà altri 15 titoli 16 film premiati nelle precedenti edizioni di Venezia: si parte con SPENCER, presentato in concorso a Venezia 78, in onda giovedì 31 agosto alle 21.15, per rendere omaggio a Lady Diana nel giorno della scomparsa.

Inoltre, la rassegna include anche l’adattamento del romanzo di Jack London MARTIN EDEN e PADRENOSTRO, con Luca Marinelli, premiato con la Coppa Volpi nel 2019, e con Pierfrancesco Favino, anche lui vincitore della Coppa Volpi nel 2020; e ancora la pellicola che ha fatto ottenere al regista Luca Guadagnino il Leone d’argento 2023, BONES AND ALL, con la vincitrice del Premio Mastroianni 2023 Taylor Russell, Timothée Chalamet e Mark Rylance; il film di Roman Polanski, vincitore del Gran Premio della Giuria 2019, L’UFFICIALE E LA SPIA, con Jean Dujardin e Louis Garrel; il musical di Damien Chazelle LA LA LAND con Ryan Gosling ed Emma Stone, premiata con la Coppa Volpi 2016 e vincitore di sei Oscar.

Proseguendo, in programmazione anche il film di Darren Aronofsky, Leone d’oro a Venezia 2008, THE WRESTLER con Mickey Rourke; il grande PIETÀ, il dramma di Kim Ki-duk, vincitore del Leone d’oro 2012, e SOMEWHERE di Sofia Coppola (Leone d’oro 2010). Infine, anche

PHILOMENA con Judi Dench (miglior sceneggiatura 2013)

THE MASTER (Leone d’argento 2012 a Paul Thomas Anderson e Coppa Volpi a Joaquin Phoenix)

I FIGLI DEGLI UOMINI di Alfonso Cuarón (premio Osella 2006 per la miglior fotografia)

L’ASSASSINIO DI JESSE JAMES PER MANO DEL CODARDO ROBERT FORD (Coppa Volpi 2007 a Brad Pitt)

MARE DENTRO (Leone d’argento 2004 e Coppa Volpi a Javier Bardem)

IL PAPÀ DI GIOVANNA (Coppa Volpi 2008 a Silvio Orlando)

QUEI BRAVI RAGAZZI (Leone d’argento 1990 a Martin Scorsese)

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al programma ufficiale del Festival di Venezia 2023.