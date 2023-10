Quanti film hanno fatto insieme Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese? Aspettando il nuovo attesissimo Killers of the Flower Moon, che sarà al cinema in Italia con 01 Distribution dal prossimo 19 ottobre, ripercorriamo uno dei più famosi sodalizi regista-attore della storia del cinema recente.

In totale, Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese hanno realizzato 6 film, includendo nell'elenco anche l'ultimissimo Killers of the Flower Moon. I titoli in questione sono:

Gangs of New York : 2002, ispirato a 'The Gangs of New York: An Informal History of the Underworld', trattato del 1928 dedicato alle tante gang armate che popolavano il quartiere newyorkese noto come Five Points nel XIX secolo, il film vanta una sceneggiatura di Jay Cocks, Kenneth Lonergan e Steven Zaillian e racconta la storia - all'epoca della Guerra Civile Americana - del giovane irlandese Amsterdam Vallon (Leonardo DiCaprio) e della sua vendetta contro il gangster William Cutting, detto "il Macellaio" (Daniel Day-Lewis), che anni prima aveva assassinato suo padre.

Nell'elenco non abbiamo incluso il cortometraggio The Audition (che include anche De Niro) né tanto meno il prossimo film The Wager, che dovrebbe portare a sette le collaborazioni tra Scorsese e DiCaprio.

Per par condicio, date un'occhiata anche all'elenco completo di tutti i film fatti insieme da Martin Scorsese e Robert De Niro.