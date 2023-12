Il nuovo film di Lanthimos ed Emma Stone non si chiama più AND: ecco il nuovo titolo

Dopo Emma Stone e Williem Dafoe, anche Mamoudou Athie si aggiunge al cast di END, a sottolineare come il film di Yorgos Lanthimos stia diventando sempre più definitivo; eppure, scopriamo proprio in queste ultime ore che il titolo non sarà più AND.

La quarta collaborazione tra il regista ed Emma Stone, infatti, è stato ribattezzata in Kind of Kindness, (traducibile in "Un tipo di gentilezza"). A confermare il cambiamento è il distributore Searchlight Pictures.

"Lavorare con Yorgos continua a essere un punto culminante per noi di Searchlight" hanno dichiarato i presidenti David Greenbaum e Matthew Greenfield. "Questo è un altro progetto davvero originale, che contraddistingue ancora una volta il suo lavoro. La collaborazione con Emma, Williem, Jesse [Plemon] e Margaret [Qualley], così come con Element e Film4, è soltanto la ciliegina sulla torta".

Diretto da Lanthimos e basato su una sceneggiatura che quest'ultimo ha scritto insieme a Efthymis Filippou, Kind og Kindness ha iniziato le riprese nell'ottobre 2022 per poi concluderle nel dicembre dello stesso anno a New Orleans; inoltre, segna la quinta collaborazione tra il regista ed Emma Stone – Povere creature debutterà in Italia il 25 gennaio 2024.

Nel cast, oltre agli attori menzionati in precedenza, figurano anche Hong Chau, Joe Alwyn e Hunter Schafer, ma quest'ultima ha dichiarato di partecipare soltanto attraverso un "piccolo cameo" di cui non sono stati svelati ulteriori dettagli.

Per approfondire l'argomento, non perdetevi le particolarità di Kind of Kindness svelate da Hong Chau (attrice ricordata anche per Artemis Fowl, The Menu, The Whale, Asteroid City e The Night Agent).