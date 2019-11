Tutti i film di Keanu Reeves sono connessi: la prova in un cortometraggio

Cosa succederebbe se tutti i film di Keanu Reeves fossero in realtà un unico, singolo film in cui l'attore interpreta numerosi personaggi diversi? La risposta alla suggestiva e improbabile domanda arriva in un video fan-made pubblicato alla fine di ottobre e diventato virale in queste ore.

Intitolato semplicemente Keanu Reeves: The Movie, il progetto è stato realizzato nel corso di tre mesi di visione consecutiva di tutta la filmografia dell'attore, e unisce 25 diversi titoli che vanno da The Matrix a John Wick, da Bill & Ted a Speed, passando anche per Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola e Johnny Mnemonin. Come al solito, potete visionare il filmato comodamente all'interno dell'articolo. Qui sotto, invece, la descrizione del folle progetto:

"Lui è un attore. È una leggenda. È un dio di Internet. E ha fatto un sacco di film. Ma sono collegati? Cosa possono dirci di questo uomo mozzafiato? "Keanu Reeves: The Movie Trailer" è tratto da 25 film di Keanu e fa luce su alcuni dei misteri che affliggono Internet da decenni, come ad esempio: perché è una persona così buona?, oppure perché non invecchia mai? Abbiamo trascorso tre mesi a guardare tutti i film di Keanu mai realizzati cercando di rispondere a queste domande. E poi altri 2 mesi, tra scripting e montaggio di un trailer di un film di tre minuti. Ci sono scene e filmati di alcuni dei suoi film più iconici come The Matrix, John Wick, Bill & Ted e Speed. Oltre ad alcuni dei suoi film meno iconici come Dracula e Johnny Mnemonic di Bram Stoker. Nel complesso abbiamo usato 25 film di Keanu nel trailer di Keanu Reeves: The Movie. Il video cuce insieme una storia coerente attraverso i temi più ricorrenti dei suoi film."

Per altri approfondimenti non possiamo che indirizzarvi verso l'Everycult su Dracula, l'Everycult su Matrix e l'Everycult su John Wick 2.