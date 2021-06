Che film ha fatto John Krasinski? Scopriamo la carriera di attore e regista

Oggi arriva finalmente nelle sale italiane A Quiet Place II, sequel dell'horror uscito nel 2018 scritto, diretto e interpretato da John Krasinski, che firma la regia anche di questo nuovo capitolo già campione di incassi.

La carriera di Krasinski inizia a poco più di vent'anni, quando esordisce come sceneggiatore per il Late Night with Conan O'Brien. Dopo alcune comparse in serie televisive come Ed (2003) e Criminal Intent (2004), comincia a lavorare a Hollywood in film come Kinsey (2004) e New York Taxi (2004). La svolta definitiva arriva però nel 2005, quando ottiene la parte di Jim Halpert nell'apprezzata serie The Office, remake americano dell'omonimo show britannico creato da Ricky Gervais.

Successivamente compare in pellicole quali L’amore non va in vacanza (2006), Dreamgirls (2006), Licenza di matrimonio (2007), In amore niente regole (2008), È complicato (2009), Qualcosa di straordinario (2012), Sotto il cielo delle Hawaii (2015) e Detroit (2017), e nel 2018 diventa protagonista della serie Amazon Jack Ryan basata sul personaggio creato da Tom Clancy.

Nel 2018 debutta poi alla regia con A Quiet Place - Un posto tranquillo, nel quale recita al fianco della moglie Emily Blunt, per poi vedersi affidare da Paramount Pictures anche il sequel ambientato poco dopo gli eventi del film originale di cui abbiamo parlato in precedenza. Lo studio ha inoltre avviato lo sviluppo di uno spin-off di A Quiet Place basato su un'idea di Krasinski, che però questa volta lascerà la sedia da regista a Jeff Nichols (Mud).



