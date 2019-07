Il film su Jesus Quintana cambia nome ed ha una data d'uscita!

Il film di John Turturro su Jesus Quintana assume finalmente contorni più chiari, dal titolo alla data d'uscita. La prima notizia è che il film non si chiamerà Going Places, titolo ufficioso circolato fino a poche ore fa nell'ambiente.

Titolo ufficiale del film sarà infatti The Jesus Rolls e la sua release è prevista per i primi mesi del 2020: manca meno di un anno, dunque, al ritorno nelle sale di un personaggio che è ormai diventato un cult nel cult, vero valore aggiunto del capolavoro dei Coen Il Grande Lebowski.

Come già annunciato in precedenza, della regia e della scrittura del film si occuperà lo stesso Turturro, che tornerà ovviamente a rivestire i panni del suo storico personaggio. Del cast faranno parte anche Bobby Cannavale, Audrey Tautou, Jon Hamm, Susan Sarandon e Pete Davidson. Ricordiamo che Turturro, oltre che alla sua affermata carriera da attore, ne porta avanti da anni una parallela da regista: tra le sue opere vanno sicuramente segnalate Passione (2010), viaggio nella musica tradizionale partenopea, e Gigolò Per Caso (2013) nel quale ha potuto dirigere Woody Allen in una delle sue ultime performance attoriali.

Qualche frammento di The Jesus Rolls ci è già stato mostrato un po' di tempo fa grazie alle prime immagini provenienti dal set, alcune delle quali ritraevano proprio Turturro nei panni dell'imbattibile giocatore di bowling.