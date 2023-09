Un film di Jackie Chan ha battuto Kubrick in disumanità: cos'è successo?

Fare meglio di Stanley Kubrick è difficile, se non impossibile, sotto molti aspetti: il regista di 2001: Odissea nello Spazio e Arancia Meccanica è considerato da molti il miglior cineasta che abbia mai messo piede su questa Terra, eppure qualcuno è riuscito a battere un record (a dire il vero poco invidiabile) registrato da un suo capolavoro.

Conoscerete sicuramente la storia del disumano trattamento riservato a Shelley Duvall durante le riprese di Shining: l'attrice fu costretta a ripetere per qualcosa come 127 volte la scena delle scale, subendo serie conseguenze per quanto riguarda la sua salute mentale. A Jackie Chan, però, andò se possibile addirittura peggio!

Durante le riprese del film I Due Fratelli, infatti, l'attore che qualche tempo fa pensava di dover lasciare Hollywood decise di non volersi affidare al montaggio per girare la complicata sequenza del volano, che volle quindi realizzare in un'unica ripresa. La cosa, ovviamente, ebbe delle conseguenze in termini di tempistiche: secondo quanto dichiarato dal produttore Raymond Chow, infatti, per portare a termine le riprese di quella sequenza ci vollero ben 40 giorni!

Una vera e propria follia alla quale Chan si sottopose però di sua spontanea volontà, spinto da quel perfezionismo che l'ha reso una delle star più amate del cinema d'arti marziali e non solo. Ti vogliamo bene anche per questo, Jackie!