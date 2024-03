Questo nuovo film italiano è perfetto se avete amato C'è ancora domani di Paola Cortellesi

In occasione della Festa internazionale della donna 2024 non è solo tornato al cinema C'è ancora domani, fenomeno box office del 2023 diretto da Paola Cortellesi, ma ha anche esordito in tv e in streaming Primadonna, film d'esordio della giovane regista Marta Savina.

Vincitore del concorso Panorama Italia ad Alice nella Città 2022, sezione speciale della Festa del cinema di Roma (lo stesso festival da cui l'anno scorso è partito il successo di C'è ancora domani, che in quel contesto vinse la Menzione speciale per la miglior opera prima, il Premio speciale della giuria e il Premio del pubblico), Primadonna racconta una storia di coraggio ed emancipazione ambientata negli anni Sessanta del secolo scorso, arrivando però a toccare temi ancora del tutto attuali come la privazione della libertà femminile e il diritto all’autodeterminazione.

La storia ha luogo in una Sicilia arcaica e legata alle tradizioni, che la regista ha vissuto in prima persona, ed è incentrata su alcuni personaggi profondamente legati al territorio selvaggio e impervio dei Monti Nebrodi, dove i paesi conservano ancora un sapore fuori dal tempo: Lia ha 21 anni, va a lavorare la terra con il padre, anche se lei è “femmina” e dovrebbe stare a casa a prendersi cura delle faccende domestiche con la madre. Lia è bella, caparbia e riservata, ma sa il fatto suo. Il suo sguardo fiero e sfuggente attira le attenzioni del giovane Lorenzo Musicò, figlio del boss del paese. Quando lo rifiuta, l’ira di Lorenzo non tarda a scatenarsi e il ragazzo si prende con la forza quello che reputa di sua proprietà. Ma Lia fa ciò che nessuno si aspetterebbe mai: rifiuta il matrimonio riparatore e trascina Lorenzo, e i suoi complici, in tribunale.

Primadonna è in programmazione su Sky e in streaming su NOW: nel cast, oltre a Claudia Gusmano nei panni di Lia, anche Fabrizio Ferracane, Francesco Colella, Manuela Ventura e Thony. Per altri contenuti scoprite dove vedere in streaming C'è ancora domani.