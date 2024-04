Questo film italiano nominato ai David di Donatello è perfetto se amate Antonio Albanese

Se amate Antonio Albanese e volete recuperare il suo ultimo film, che gli è valso anche una nomination ai David di Donatello 2024 come miglior attore protagonista, allora abbiamo delle ottime notizie per voi.

Vi segnaliamo infatti che arriva in prima TV su Sky Cento domeniche, che sarà in onda lunedì 15 aprile alle 21:15 su Sky Cinema Uno, alle 21:45 anche su Sky Cinema Drama, in streaming su NOW e disponibile on demand.

Il film è la storia di Antonio, ex operaio di un cantiere nautico, conduce una vita mite e tranquilla: gioca a bocce con gli amici, si prende cura della madre anziana, ha una ex moglie con cui è in ottimi rapporti ed Emilia, la sua unica e amatissima figlia. Quando Emilia un giorno gli annuncia che ha deciso di sposarsi, Antonio è colmo di gioia, può finalmente coronare il suo sogno regalandole il ricevimento che insieme hanno sempre sognato potendo contare sui risparmi di una vita. La banca di cui è da sempre cliente sembra però nascondere qualcosa, i dipendenti sono all’improvviso sfuggenti e il direttore cambia inspiegabilmente di continuo. L’impresa di pagare il matrimonio di sua figlia si rivelerà sempre più ardua e Antonio scoprirà, suo malgrado, che chi custodisce i nostri tesori non sempre custodisce anche i nostri sogni.

Con Cento Domeniche Antonio Albanese torna dopo cinque anni dietro la macchina da presa: l'attore ha anche firmato la sceneggiatura insieme a Piero Guerrera, per un film prodotto da Palomar e Leo in collaborazione con Vision Distribution e Sky.

