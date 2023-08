A quali film si ispira Tartarughe Ninja - Caos Mutante?

Spesso le ispirazioni cinematografiche aiutano la buona riuscita di un film: quando si hanno grandi maestri si cerca di prendere il meglio da loro. Questa cosa la fa anche Tartarughe Ninja - Caos Mutante: ecco i film a cui si ispira.

Prodotto da Nickelodeon e Point Grey Pictures, e distribuito da Paramount, Tartarughe Ninja – Caos mutante è in sala in Italia dal 30 agosto, e la sua prima fonte di ispirazione non può che essere il precedente film del regista, Jeff Rowe, I Mitchell contro le macchine. Un altro gioiello di animazione di cui Rowe è stato co-regista e che ha conquistato pubblico e critica. Lo stesso Rowe aveva citato Into the Spider-Verse come fonte di ispirazione, preso come grande precedente a cui guardare ma con la volontà di trovare poi la propria strada. E infatti ecco come hanno realizzato l'animazione di Tartarughe Ninja Caos Mutante.

Ma non solo film animati hanno ispirato Tartarughe Ninja - Caos Mutante. Intanto la serie tv degli anni ’80, quella che ha reso famose le Tartarughe Ninja un po' dappertutto, ma anche la linea di giocattoli classica delle Turtles, che aveva conquistato grandi e piccini.

Ci sono poi i film in live action hanno ispirato Caos mutante: intanto Hong Kong Express, uno dei capolavori di Wong Kar-wai, che ha influenzato il film dal punto di vista visivo. Invece per quanto riguarda la parte action si sono ispirati ad alcuni film con Jackie Chan come Police Story e Terremoto nel Bronx. Tra l’altro nella versione originale Jackie Chan dà la voce al Maestro Splinter. E voi sapete quali sono tutti i doppiatori famosi di Tartarughe Ninja Caos Mutante?

Insomma sono tante le ispirazioni per il film, e che ispirazioni verrebbe da dire. Voi le conoscevate? Avete mai visto questi film? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!