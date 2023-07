Tutti i film di Indiana Jones dal peggiore al migliore

Con l’arrivo di Indiana Jones e il quadrante del destino vogliamo fare un salto indietro e chiederci: ma quali sono i film di Indiana Jones dal peggiore al migliore? Forse le ultime posizioni sono scontate, ma sulle prime tre potrebbero esserci delle sorprese. E non solo.

Per fare una cosa molto democratica abbiamo deciso di prendere in considerazione i due grandi aggregatori di voti, cioè Metacritic e Rotten Tomatoes, tenendo bene a mente di utilizzare il voto della critica in modo da avere un’opinione più esperta possibile. Pronti alla classifica?

Stando a Rotten Tomatoes la classifica è questa:

Indiana Jones e il quadrante del destino con il 67% di voti

con il 67% di voti Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo e Indiana Jones e il tempio maledetto a parimerito con il 77% di voti

Indiana Jones e l’ultima crociata con l’84% di voti

I predatori dell’arca perduta con il 93% di voti

Discorso diverso invece per Metacritic:

Indiana Jones e il quadrante del destino e (incredibilmente) Indiana Jones e il tempio maledetto a parimerito con il 57% di voti

e (incredibilmente) Indiana Jones e il tempio maledetto a parimerito con il 57% di voti Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo e Indiana Jones e l’ultima crociata di nuovo a parimerito con il 65% di voti

I predatori dell’arca perduta con l’85% di voti

Come vi dicevamo è una classifica che riserva parecchie sorprese, anche se il primo posto è decisamente saldo per entrambi i siti: I predatori dell’arca perduta è un capolavoro senza tempo acclamato da pubblico e critica. Ma voi siete d’accordo con queste classifiche? Scriveteci la vostra qua nei commenti, scatenatevi!

Però recuperatevi anche la nostra recensione di Indiana Jones e il quadrante del destino, e se proprio siete curiosi abbiamo per voi anche gli easter egg di Indiana Jones e il quadrante del destino.