Quali saranno i film horror 'da favola' del franchise Poohniverse?

In questi giorni è stato annunciato ufficialmente il Poonhiverse, un nuovo franchise horror condiviso incentrato sulle favole per bambini e nato dalla popolarità di Winnie the Pooh: Sangue e Miele.

Qui sotto, vi anticipiamo tutti i film che faranno parte della saga horror Poonhiverse:

Bambi: The Reckoning : una rivisitazione horror del romanzo del 1923, Bambi, A Life in the Woods di Felix Salten, che seguirà le vicende di una giovane donna di nome Xana e di suo figlio Benji, che dopo essere rimasti coinvolti in un incidente d'auto rimarranno bloccati in un bosco popolato da Bambi, un cervo affamato di carne umana. Rhys Frake-Waterfield, regista di Sangue e Miele e creatore del franchise, sarà il produttore, con la regia assegnata a Dan Allen.

: una rivisitazione horror del romanzo del 1923, Bambi, A Life in the Woods di Felix Salten, che seguirà le vicende di una giovane donna di nome Xana e di suo figlio Benji, che dopo essere rimasti coinvolti in un incidente d'auto rimarranno bloccati in un bosco popolato da Bambi, un cervo affamato di carne umana. Rhys Frake-Waterfield, regista di Sangue e Miele e creatore del franchise, sarà il produttore, con la regia assegnata a Dan Allen. Peter Pan's Neverland Nightmare : il film vede segue una versione più oscura e malata di Peter Pan, con Wendy Darling in missione per salvare suo fratello Michael, rapito da Peter Pan e condotto sull'Isola che non c'è.

: il film vede segue una versione più oscura e malata di Peter Pan, con Wendy Darling in missione per salvare suo fratello Michael, rapito da Peter Pan e condotto sull'Isola che non c'è. Pinocchio Unstrung : la sinossi principale, il regista e l'elenco del cast del film devono ancora essere annunciati, tuttavia, la prima immagine di Pinocchio: Unstrung è stata pubblicata durante i titoli di coda di Sangue e miele 2. La produzione inizierà nell’estate del 2024 mentre l’uscita nelle sale è prevista per novembre 2024.

: la sinossi principale, il regista e l'elenco del cast del film devono ancora essere annunciati, tuttavia, la prima immagine di Pinocchio: Unstrung è stata pubblicata durante i titoli di coda di Sangue e miele 2. La produzione inizierà nell’estate del 2024 mentre l’uscita nelle sale è prevista per novembre 2024. Poonhiverse: Monsters Assemble: il primo film crossover della saga, che riunirà Winnie-the-Pooh, Pimpi, Peter Pan, Campanellino, Pinocchio, Bambi e gli altri. Insieme a loro ci saranno anche altri personaggi inediti, come La Bella Addormentata nel Bosco e Il Cappellaio Matto. Le riprese dovrebbero iniziare nel 2025.

Da notare che la saga è partita col piede giusto, dato che Winnie the Pooh: Sangue e Miele 2 è uscito col 100% su Rotten Tomatoes, un enorme passo avanti se consideriamo che il primo episodio ha un punteggio del 3%.

Collezione Harry Potter (Standard Edition) (8 Dvd), versione ita è uno dei più venduti oggi su