Un film horror ambientato nell'Età della Pietra? Out of Darkness sembra molto interessante

Safia Oakley-Green ha partecipato in progetto Lazarus, e adesso l’attrice sarà protagonista di un film horror davvero particolare, Out of Darkness.

Bleckeer Street ha acquistato i diritti per la distribuzione in nord America di Out of Darkness, un horror davvero particolare. Difatti il film è ambientato nell’età della pietra, e segue “sei viaggiatori che approdano con la loro barca sulla riva di un paesaggio desolato alla ricerca di una nuova casa. Gli elementi di sopravvivenza del film sono subito evidenti, poiché i viaggiatori cercano di trovare un riparo prima che scenda la notte sul territorio sconosciuto. Una volta trovato il riparo, tuttavia, si rendono conto di una terrificante verità: non sono soli.”

Il nuovo trailer, rilasciato in vista della nuova release nei cinema americani per il 9 Febbraio 2024, ci anticipa un film pieno di tensione e atmosfera verso la scoperta dell’ignoto. Il film è diretto da Andrew Cumming e scritto da Ruth Greenberg. Nel cast del film ci saranno, oltre alla già menzionata Safia Okley-Green che è apparsa anche in The Burning Girls, Kit Young, Chuku Modu, Iola Evans, Arno Lüning, e Luna Mwezi. Non resta quindi che attendere l’arrivo della pellicola anche in Italia, anche se al momento non ci sono informazioni per il nostro paese, per scoprire il mistero dietro Out of Darkness.