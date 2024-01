Film horror: se amate il cinema del brivido dovreste tenere d'occhio questa nuova uscita

Se amate i film horror il consiglio del giorno è The Piper, nuovo film di Erlingur Thoroddsen che arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 18 gennaio, distribuito da Vertice 360.

Ispirandosi alla celebre favola dalle tinte dark “Il Pifferaio di Hamelin”, Thoroddsen porta sul grande schermo una leggenda terrificante su una melodia maledetta, animata dalle musiche del compositore Christopher Young, già autore delle colonne sonore di numerosi film horror, tra cui The Grudge, The Exorcism of Emily Rose e l'acclamato Sinister di Scott Derrickson.

La storia è quella di Melanie, una giovane flautista e madre single che aspira a diventare compositrice: l’occasione si presenta quando ottiene il compito di completare il concerto al quale stava lavorando la sua vecchia mentore, misteriosamente deceduta. Ben presto si renderà conto che la melodia incompleta a cui sta lavorando con tanta dedizione ha il potere di risvegliare le forze del male: capaci anche di provocare la morte, quelle note celano misteriose e spaventose origini che ben presto verranno allo scoperto.

Da segnalare che The Piper è anche l’ultima interpretazione sul grande schermo di Julian Sands, (qui nei panni del direttore d’orchestra Gustafson), indimenticato attore di Urla del silenzio, Camera con vista, Il pasto nudo e tanti altri cult, al quale il film è stato dedicato.

