Il nuovo film di Hayao Miyazaki sarà un sequel di Nausicaa della valle del vento?

Il ragazzo e L'airone è diventato il maggior successo di sempre per Hayao Miyazaki al box office USA, ma l'autore giapponese potrebbe tentare di migliorare il proprio record con il prossimo, nuovo 'ultimo film' attualmente in lavorazione.

Come confermato settimane fa dai produttori dello Studio Ghibli, infatti, Hayao Miyazaki è già a lavoro su un nuovo misterioso lungometraggio animato, per il quale in queste ore sono emerse le prime indiscrezioni: in un recente documentario dietro le quinte (2399 giorni con Hayao Miyazaki) incentrato sulla produzione de Il ragazzo e L'airone, Hayao Miyazaki ha (forse volontariamente?) alimentato una grossa voce di corridoio che stava circolando già da qualche tempo, a proposito del fatto che il suo prossimo film potrebbe essere il sequel di Nausicaa della valla del vento, una delle sue opere più apprezzate.

Nella scena finale del documentario viene fornito un indizio in tal senso, dato che si può vedere Miyazaki parlare del suo futuro e poi disegnare il personaggio di Nausicaä e del suo "animale domestico" Teto. "È doloroso tornare in questo mondo", afferma il regista, con il solito ottimismo che lo contraddistingue. Al momento è difficile ottenere maggiori dettagli poiché Miyazaki storicamente tende ad essere molto riservato sul suo lavoro.

Nel frattempo, in attesa dell'uscita italiana de Il ragazzo e L'airone, non sarebbe una cattiva idea approfittare delle vacanze di Natale per rivedere Nausicaa del 1984...non si sa mai, del resto.