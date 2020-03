I film di Harry Potter tornano su Italia 1 in prima serata ogni lunedì sera

La gioia di trovare uno dei nostri film preferiti programmato in TV in prima serata mantiene ancora intatta tutta la sua magia nonostante i tanti mezzi ormai a nostra disposizione per vedere ciò che vogliamo quando vogliamo, a maggior ragione quando si tratta di saghe particolarmente amate come quella di Harry Potter.

I film sulle vicende del maghetto più famoso del mondo sono un vero e proprio rito per molti di noi e, in un periodo come questo in cui si è costretti da cause di forza maggiore a passare le proprie serate sul divano di casa, possono rappresentare un punto di riferimento particolarmente rassicurante, come un vecchio amico che viene a trovarci nel momento del bisogno.

Lo sanno bene i vertici di Mediaset che, nell'ambito di una riprogrammazione del palinsesto pensata per la quarantena da Coronavirus, hanno deciso di trasmettere nuovamente tutti i film della saga in prima serata su Italia 1: ogni lunedì sera, dunque, troveremo a farci compagnia uno dei film che videro Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson nei panni di Harry, Ron ed Hermione, da Harry Potter e La Pietra Filosofale al conclusivo Harry Potter e I Doni della Morte - Parte 2.

"Sì, vi abbiamo ascoltato" troviamo scritto sul post Facebook che ha annunciato il ritorno della saga su Italia 1: siamo certi che in tanti, in un momento così difficile, non sperassero di meglio per passare qualche serata all'insegna della spensieratezza. A proposito: Daniel Radcliffe ha recentemente risposto a una domanda che tutti i fan di Harry Potter si ponevano da tempo.