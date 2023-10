Quali film guardò Uma Thurman per prepararsi a Kill Bill?

Per aiutarla ad entrare maggiormente nel mood di Kill Bill, Quentin Tarantino chiese a Uma Thurman di guardare tre classici film d'azione provenienti da tre parti differenti del mondo. L'obiettivo era quello di permetterle di incarnare al meglio la Sposa. Quali titoli ha consigliato Tarantino a Thurman nella fase di preparazione?

L'elenco comprendeva Coffy di Jack Hill, con la star di Jackie Brown Pam Grier, un classico della blaxploitation del 1973, il classico jidaigeki di Toshiya Fujita dello stesso anno, Lady Snowblood, e il film d'azione di John Woo del 1989, The Killer.



Da buon autodidatta, Quentin Tarantino ha sempre dichiarato apertamente di aver rubato da qualsiasi film realizzato e che 'i grandi artisti rubano, non fanno omaggi'. Ecco perché la Sposa indossa l'iconica tuta gialla di Bruce Lee da L'ultimo combattimento di Chen, o perché la stessa musica de Il buono, il brutto, il cattivo la si ritrova nel secondo volume. Tarantino è un grande amante del blaxploitation, tanto da chiamare Pam Grier, una delle star del genere, per il suo Jackie Brown. Famoso per la sua poca propensione al rispetto delle regole, con Kill Bill Quentin Tarantino si prese gioco anche della MPAA.

In Kill Bill, Uma Thurman interpreta Beatrix Kiddo, una ex killer al servizio dello spietato Bill (David Carradine) che si risveglia dopo aver trascorso quattro anni in coma. L'unico obiettivo di Beatrix è quello di vendicarsi di Bill e della sua gang che le ha distrutto la famiglia. Dopo aver stilato la lista di persone da eliminare, la Sposa dà inizio alla mattanza...

Kill Bill di Quentin Tarantino è diviso in due volumi, distribuiti al cinema a distanza di un anno l'uno dall'altro. Da tempo si parla di un terzo film e Vivica A. Fox ha incitato Tarantino su Kill Bill 3.