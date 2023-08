Che fine ha fatto il film di Ghost of Tsushima? Il regista svela il destino del progetto

Dopo aver parlato del prequel di Highlander con Henry Cavill e di John Wick 5 con Keanu Reeves, l'impegnatissimo regista Chad Stahelski ha avuto modo di fornire anche qualche aggiornamento sul film tratto dal videogame Ghost of Tsushima.

Dal momento dell'annuncio del film basato sul videogame Ghost of Tsushima, risalente al 2021, non ci sono stati aggiornamenti significativi, tuttavia intervenendo al podcast Happy, Sad, Confused, Stahelski ha suggerito che il momento potrebbe essere finalmente arrivato e che Ghost of Tsushima potrebbe essere il suo prossimo film.

"Uno dei progetti che mi appassionano di più è Ghost of Tsushima. Tutti si stanno rendendo conto che si tratta di uno dei videogiochi più belli mai realizzati, quindi per me sarà una grande sfida provare a superare ciò che hanno fatto i ragazzi di Sucker Punch: useremo un cast tutto giapponese e tutto asiatico per i mongoli, credo sia una cosa bella da fare. Non è necessario che sia tutto sottotitolato, tutto in inglese, c'è un modo per far esprimere quel mondo. Per chiunque non conosca il gioco, è una storia fantastica, è un mito incredibile, si collega a una mitologia giapponese molto specifica ma allo stesso tempo trascende qualsiasi nazionalità. Penso che sia una delle migliori storie del mondo dei videogiochi. Mi piacerebbe farlo come prossimo film."

Vi terremo aggiornati sullo stato dei lavori di Ghost of Tsushima. Al momento il film non ha ancora una data d'uscita.