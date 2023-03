Il film su Gears of War scrittura lo sceneggiatore di Doctor Strange e Dune

Il film Netflix basato sul videogioco Gears of War ha ora un nuovo sceneggiatore: si tratta di Jon Spaihts, ricordato per Prometheus, Doctor Strange, La mummia e Dune (per il quale è stato candidato all'Oscar come miglior sceneggiatura non originale insieme a Denis Villeneuve ed Eric Roth).

Così ha dichiarato Spaihts: "Gears of War è uno dei più grandi giochi d'azione di tutti i tempi, con personaggi ben caratterizzati, un mondo progettato splendidamente e un sistema di combattimento che esprime la letalità della guerra e, al contempo, l'importanza di supportare i propri compagni di squadra. Sta ora per diventare un prodotto cinematografico, e personalmente sono davvero entusiasta di contribuire a realizzarlo". Se non l'hai ancora letta, ecco la recensione del videogioco Gears of War, all'alba di una nuova generazione.

"Siamo entusiasti di collaborare con Jon e il team di Netflix per dare vita a Gears of War" ha aggiunto The Coalition, casa sviluppatrice di videogiochi di proprietà della Microsoft Game Studios. "Jon è un maestro nel narrare storie e creare epici universi di fantascienza; inoltre, è un vero fan di Gears of War. Non avremmo potuto chiedere un compagno di squadra migliore per onorare il nostro franchise e offrire una storia autentica a tutti gli spettatori".

Si prospetta un risultato davvero eccezionale; da parte sua, Dave Bautista rivela di "aver provato di tutto" per essere nel film di Gears of War: resta da vedere se Netflix accoglierà la richiesta del celebre attore di Guardiani della Galassia, Blade Runner 2049 e Dune, o se opterà per qualcun altro.