I film di Gareth Edwards dal più bello al più brutto, siete d'accordo?

Da poco tornato in sala con il suo nuovo film, The Creator, Gareth Edwards è un regista che non ha all'attivo molti progetti ma che sicuramente ha già fatto parlare parecchio di sé. Vediamo allora assieme la classifica dei suoi film finora.

Sono soltanto quattro al momento i film diretti da Gareth Edwards, che ha però già fatto i conti con alcuni franchise che hanno fatto la Storia del Cinema. Vediamo allora secondo i voti della critica di Rotten Tomatoes e Metacritic quali sono i suoi film dal migliore al peggiore. E già che ci siamo vi lasciamo la nostra recensione di The Creator. Partiamo con Rotten Tomatoes:

al primo posto c'è Rogue One, lo spin-off di Star Wars che ha conquistato pubblico e critica, con l'84% di giudizi positivi

secondo posto per Godzilla, reboot della serie cinematografica del 2014, con il 76% di voti positivi

poi troviamo il suo esordio del 2010, cioè Monsters, che ha il 74% di voti positivi

ultimo posto al momento per The Creator che ha il 67% di gradimento

Ecco invece quelli di Metacritic:

primo posto sempre per Rogue One con il 65% di voto della critica

parimerito al secondo posto per The Creator e Monsters con il 63%

ultimo posto con il 62% per Godzilla

E voi li avete visti tutti i film di Gareth Edwards? Siete d'accordo con queste due classifiche oppure no? Diteci tutto quello che pensate nei commenti e se volete fate la vostra personale classifica dei suoi film. Noi comunque vi lasciamo a tutto quello che sappiamo su un possibile The Creator 2.