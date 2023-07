Il nuovo film sulla Formula 1 di Brad Pitt si girerà a Silverstone, durante il Gran Premio

Il nuovo film di Joseph Kosinski ambientato nel mondo della Formula 1 e che vedrà protagonista Brad Pitt utlizzerà delle scene di corsa reali. Stando alle indiscrezioni riportate da Deadline, la produzione girerà delle scene durante il Gran Premio di donenica sul circuito inglese di Silverstone.

Abbiamo già rivelato che Brad Pitt guiderà una vera auto da Formula 1 nel nuovo film che lo vedrà interpretare un ex pilota, ormai ritirato e che decide di tornare in pista con un team inventato chiamato APXGP, e ora sembrano confermati i rumor, anticipati in precedenza, che vorrebbero le riprese compiute durante i veri Gran Premi.

La realizzazione del film sarà in collaborazione con F1 e nel cast principale potremo vedere, oltre a Pitt, Kerry Condon e Damson Idris, che ha dovuto sottoporsi a dei test per verificare le sue capacità al volante.

A quanto pare gli attori gireranno delle scene durante la storica corsa inglese e avranno il proprio spazio per il pit stop sul tracciato.

Il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton, coinvolto nella produzione e chiamato a rendere il tutto il più verosimile possibile, ha espresso la sua emozione durante una conferenza stampa: “È davvero emozionante vedere che tutto sta venendo su. Sapere che andremo a filmare in questo weekend… c’è tensione, naturalmente, perché è qualcosa su cui stiamo lavorando da così tanto”.

Non resta che scoprire cosa succederà in pista e come saranno messe in scena le riprese di questo nuovo film su cui è ancora avvolto un alone di mistero.