Torino Film Festival 2020, il programma completo dell'edizione digitale

Il sito ufficiale del Torino Film Festival ha presentato il programma completo della 38esima edizione, che si svolgerà interamente sulla piattaforma streaming di MyMovies dal 20 al 28 novembre.

Composta da 133 titoli tra lungometraggi, mediometraggi e cortometraggi, la selezione comprenderà diversi titoli italiani tra cui "1974-1979 Le nostre ferite" di Monica Repetto, "Regina" di Alessandro Grande, "I tuffatori" di Daniele Babbo, "Pino" di Walter Fasano, "Il buco in testa" di Antonio Capuano e "Calibro 9" di Toni D'Angelo.

Tra le anteprime più attese dell'evento anche il debutto della versione restaurata di In the Mood for Love, acclamata pellicola di Wong Kar Wai che sarà finalmente disponibile per la visione in 4K grazie all'operazione portata avanti da Criterion e da L'Immagine Ritrovata di Bologna in collaborazione con il regista cinese e la colorist Calmen Lui.

Le prevendite dei biglietti per i singoli film e degli abbonamenti partiranno il 16 novembre. Potete trovare il calendario completo sul sito ufficiale del TFF.

FILM IN CONCORSO

BOTOX di Kaveh Mazaheri (Iran-Canada, 2020, 97′, col.)

CAMP DE MECI POPPY FIELD di Eugen Jebeleanu (Romania, 2020, 81′, col.)

CASA DE ANTIGUIDADES MEMORY HOUSE di João Paulo Miranda Maria (Brasile/Francia, 2020, 93′, col.)

THE EVENING HOUR di Braden King (USA, 2020, 115’, col.)

EYIMOFE THIS IS MY DESIRE di Arie & Chuko Esiri (Nigeria, 2020, 110′, col.)

HOCHWALD WHY NOT YOU di Evi Romen (Austria/Belgio, 2020, 107’, col.)

LAS NIÑAS SCHOOLGIRLS di Pilar Palomero (Spagna, 2020, 97′, col.)

MI ZHOU GUANGZHOU MICKEY ON THE ROAD di Lu Mian Mian (Taiwan, 2020, 95′, col.)

NAM-MAE-WUL YEO-REUM-BAM MOVING ON di Yoon Dan-bi (Korea, 2020, 105’, col.)

REGINA di Alessandro Grande (Italia, 2020, 82′, col.)

SIN SEÑAS PARTICULARES IDENTIFYING FEATURES di Fernanda Valadez (Messico-Spagna, 2020, 97′, col.)

WILDFIRE di Cathy Brady (Regno Unito/Irlanda, 2020, 85′, col.)

FUORI CONCORSO