Torino Film Festival 2020: novità clamorose per la 38esima edizione

Arrivano novità clamorose per il Torino Film Festival 2020, l'acclamato festival cinematografico piemontese che quest'anno arriva alla sua 38esima incarnazione.

Un'incarnazione che però non avrà un vero e proprio corpo, dato che a causa della pandemia in corso le sale predisposte per la mostra cinematografica si trasferiranno nel mondo digitale. Come si legge nel comunicato stampa diramato sul sito ufficiale del Festival, infatti:

"In seguito al provvedimento disposto dall’ultimo Dpcm emanato dal Governo domenica 25 ottobre, le sale cinematografiche resteranno chiuse fino al 24 novembre. La prossima edizione del Torino Film Festival era stata progettata in forma ibrida e prevedeva, oltre all’online, la realizzazione in sala come ogni Festival di Cinema dovrebbe poter fare. Purtroppo la situazione non lo permette e in questo momento tutto lo Staff, artistico e tecnico, sta lavorando per una versione online ricca e sperimentale. L’idea non è semplicemente quella di trasferire il TFF su piattaforma ma è quella di creare un vero palinsesto, un programma articolato che per tutta la durata del Festival possa dare al pubblico una possibilità innovativa di fruizione, condivisione e partecipazione in attesa che le sale cinematografiche riaprano. Vi chiediamo ancora un po’ di pazienza. Al più presto pubblicheremo tutte le info utili per poter seguire il programma del TFF38."

