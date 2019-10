Torino Film Festival 2019: Carlo Verdone sarà il 'guest director' dell'edizione

Come confermato dalla stessa direzione della kermesse, Carlo Verdone sarà il guest director della 37esima edizione del Torino Film Festival, che quest'anno si svolgerà nel capoluogo piemontese dal 22 al 30 novembre prossimi.

Carlo Verdone, Guest Director del Torino Film Festival 2019, presenterà al pubblico CINQUE GRANDI EMOZIONI la sezione da lui curata con: Ordet di Carl Theodor Dreyer, Buon compleanno Mr. Grape di Lasse Hallström, Divorzio all’italiana di Pietro Germi, Oltre il giardino di Hal Ashby, Viale del tramonto di Billy Wilder.

Il regista e attore romano ha così commentato la nomina a Guest Director: "Accolgo con vero piacere l’invito di Emanuela Martini ad essere Guest Director... ho scelto di presentare cinque film estremamente diversi fra loro, che resteranno per sempre nella mia memoria di spettatore. Cinque film che mi hanno rapito ed emozionato non solo per le perfette regie, ma soprattutto per le notevoli interpretazioni dei loro protagonisti".

Ricordiamo che il Torino Film Festival 2019 sarà aperto dall'anteprima nazionale di Jojo Rabbit, il nuovo film scritto e diretto da Taika Waititi (Thor: Ragnarok). Ambientato nella Germania nazista il film vede come protagonista il giovane Jojo Betzler (Roman Griffin Davis), appartenente alla Gioventù hitleriana. La sua visione cambiato totalmente quando scopre che la madre Rosie (Scarlett Johansson) nasconde una ragazza ebrea nella soffitta (Thomasin McKenzie). Waititi fa parte anche del cast di JoJo Rabbit insieme a Roman Griffin Davis, Scarlett Johansson, Thomasin McKenzie, Sam Rockwell, Rebel Wilson, Stephen Merchant e Alfie Allen.

Verdone, invece, sarà nuovamente nelle sale italiane nel 2020 con Si vive una volta sola, con lui sempre protagonista accompagnato stavolta da Anna Foglietta, Rocco Papaleo e Max Tortora.