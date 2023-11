Il film sui Fantastici 4 riporterà in vita un personaggio amatissimo? La nuova teoria

I possibili casting de I Fantastici 4 dell'MCU stanno facendo parlare il mondo intero e teorizzare qualsiasi cosa sia dal punto di vista degli attori che potrebbero essere coinvolti che delle storie da raccontare. Una teoria circolata online vorrebbe una star iconica dell'MCU tornare in nuovi panni.

Mentre Vanessa Kirby ha risposto al rumor che la vedrebbe coinvolta nel ruolo di Sue Storm, alcuni fan online hanno cominciato a parlare della possibilità di vedere altri volti nel ruolo de La Donna Invisibile. Alcune teorie parlerebbero di un ritorno di un iconico volto dell'MCU seguendo una logica che vedrebbe totalmente annullata l'idea che, casting storici della saga, non potrebbero ritornare in altri ruoli. Secondo chi sostiene questa tesi tutto sarebbe possibile con il multiverso e con la rivoluzione in corso del Marvel Cinematic Universe.

Ci sono tantissime attrici che potrebbero essere valide per prestare il volto ad un personaggio così importante. Il periodo di crisi che sta affrontando il Marvel Cinematic Universe renderebbe fondamentale un casting capace di lasciare tutti senza parole. L'ipotesi di alcuni fan sarebbe far "tornare" uno storico volto dell'MCU: Scarlett Johansson. Le teorie del Multiverso annullerebbero totalmente le "leggi dei casting" che obbligherebbe gli attori a non tornare in altri ruoli. L'attrice, dal punto di vista produttivo, dopo il problema avuto con la casa di produzione nel 2020 sarebbe ancora vicina ai Marvel Studios. Alcune discussioni che la Johansson ha messo in piedi sulla Marvel avrebbero spinto i fan a sperare in un ritorno di questo tipo.

Nel frattempo, Pedro Pascal sarebbe in trattative per il ruolo di Reed Richards. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!