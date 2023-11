Nel film su Fantastici 4 assisteremo a un triangolo amoroso?

Nuove voci sull'atteso reboot dei Fantastici 4 della Marvel Studios: tra queste rumor su chi interpreterà i protagonisti, su nuove inaspettate storyline e sulla data di uscita prevista.

Tutti gli indizi sembrerebbero individuare come protagonisti Pedro Pascal e Vanessa Kirby, rispettivamente nei panni di Mister Fantastic e della Donna Invisibile. Sul web già si creano controversie sulla differenza d'età tra i due attori: Pascal ha 48 anni mentre Kirby ne ha 35. Una differenza che da alcuni potrebbe essere considerata problematica.

Per quanto riguarda gli altri personaggi, Antonio Banderas gareggia per il ruolo di Galactus insieme a Javier Bardem: per quanto riguarda Reed Richards e Sue Storm sembrerebbero esserci delle difficoltà per quanto riguarda il casting. Secondo @MyTimeToShineH, "Sue è la protagonista e questa cosa ha irritato alcuni degli attori con cui hanno parlato per il ruolo di Reed". Tra le attrici prese in considerazione per Sue compare anche il nome di Emma Stone, ma il budget previsto per il reboot non sarebbe stato sufficiente per le sue richieste.

Un altro rumor riguarda invece la possibilità di un triangolo amoroso che metterebbe in crisi l'immagine di Reed e Sue come la coppia solida che conosciamo dalla fonte originale. Il rivale amoroso di Mister Fantastic è sempre stato Namor, ma non è da escludere che il regista Matt Shakman voglia esplorare i sentimenti che Ben Grimm nutriva per Sue prima di diventare La Cosa.

Ma ci sono anche delle voci che smentiscono l'ipotesi del triangolo, una su tutte quella che riguarda una prima versione della sceneggiatura in cui è incluso Franklin, il figlio di Reed e Sue. Se fosse vero, la presenza di Franklin cmabierebbe radicalmente la saga del Multiverso, dato che è un mutante capace di creare nuove realtà.

Le riprese de I Fantastici 4 dovrebbero iniziare la prima settimana di dicembre: l'uscita nelle sale è prevista per il 2 maggio 2025.