Quali film escono su Rakuten TV a febbraio? Da Wonka a Napoleon, tutte le novità vod

Quali film escono su Rakuten TV a febbraio 2024? Il mercato del vod è pronto ad arricchirsi con tanti nuovi titoli, diamo un'occhiata all'elenco completo.

Dal 9 febbraio sarà disponibile l’acquisto e il noleggio Napoleon di Ridley Scott, ultima fatica del regista de Le crociate e Il gladiatore con il premio Oscar Joaquin Phoenix nei panni del protagonista e Vanessa Kirby in quelli di Josephine, il suo grande amore: la pellicola, prodotta da Apple TV+, guarda alle origini di Napoleone Bonaparte ed alla sua spietata ascesa al potere dal punto di vista della sua relazione con la moglie Josephine.

In arrivo questo mese anche Comandante di Edoardo De Angelis: film d’apertura dell’80ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia con Pierfrancesco Favino nel ruolo di Salvatore Todaro, comandante di sommergibili che durante la Seconda guerra mondiale contravvenne agli ordini del suo comando per salvare gli uomini di un sommergibile nemico.

Inoltre, a febbraio saranno disponibili tanti titoli per tutta la famiglia: da Wonka, successo di queste passate festività natalizie, con un cast stellare fra cui Timothée Chalamet e, tra gli altri, Olivia Colman e Hugh Grant, che racconta la storia del giovane Willy Wonka e del suo incontro con gli Umpa Lumpa in una delle sue prime avventure, a Me Contro Te: Il Film – Vacanze in Transilvania, per vivere un’avventura da brividi visitando il luogo più spaventoso del pianeta, il Castello del Conte Dracula, fino all’avventura animata Prendi il volo, una storia di coraggio e di crescita con protagonista una simpatica famiglia di anatre.

Infine, due titoli supereroistici: dal Marvel Cinematic Universe ci sarà The Marvels, con Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani, sequel di Captain Marvel in cui Carol Danvers intreccia i suoi poteri con quelli di Kamala Khan e Monica Rambeau, costringendole a lavorare insieme per salvare l'universo, mentre dal DC Extended Universe arriverà Aquaman e il regno perduto, con Jason Momoa che riprende il ruolo del protagonista. Qui Arthur deve avvalersi dell’aiuto del fratellastro Orm per proteggere Atlantide da Black Manta, che ha scatenato un’arma devastante nella sua ricerca ossessiva per vendicare la morte di suo padre.