Tutti i film di Equalizer dal peggiore al migliore

Quando si arriva al terzo film di quella che ormai è una piccola saga bisogna sempre divertirsi un po' facendo qualche classifica. Perciò oggi abbiamo deciso di farlo con The Equalizer, dato che il terzo capitolo è arrivato anche nelle nostre sale.

Visto che i film di The Equalizer sono pochi abbiamo deciso di utilizzare i due aggregatori di voti più famosi e usati di Internet, cioè Metacritic e Rotten Tomatoes, scegliendo di prendere solo i voti della critica per un giudizio più ponderato. Partiamo allora con Metacritic:

Ultimo posto per The Equalizer 2 - Senza perdono, secondo capitolo della trilogia diretta da Antoine Fuqua del 2018. Il gradimento è del 50%

Poi troviamo The Equalizer - Il vendicatore, il primo film con Denzel Washington del 2014, che ha il 57% di gradimento

Al primo c'è l'ultimo capitolo, The Equalizer 3 - Senza tregua, film appunto del 2023 che ha il 58% di gradimento

Passiamo ora a Rotten Tomatoes:

Gradino più basso sempre per The Equalizer 2 - Senza perdono con il 52% di voti

Secondo posto invece per The Equalizer - Il vendicatore che arriva al 61%

Stesso primo posto con The Equalizer 3 - Senza tregua che arriva addirittura al 74% di gradimento

I due aggregatori sono quindi concordi sulle posizioni anche se per Metacritic nessuno dei film è sufficiente. Anche se The Equalizer 3 ha incassato parecchio e infatti resta al primo posto per entrambe le classifiche.

Ma voi siete d'accordo? Qual è la vostra top 3? Ditecelo nei commenti, anche perché secondo il regista The Equalizer 3 sarà l'ultimo film della saga.