Che film è Drive my car? Scoprite l'opera che ha stregato Cannes, ora al cinema in Italia

Che anno è stato per Ryusuke Hamaguchi: poche settimane dopo l'uscita in Italia de Il gioco del destino e della fantasia, il regista giapponese torna in sala nel Bel Paese con Drive my car, uno dei migliori film degli ultimi anni.

Distribuito sempre dall'ottima Tucker Film e presentato all'ultimo Festival di Cannes, dove è stato premiato per la miglior sceneggiatura, Drive my car è un adattamento dell'omonimo racconto di Haruki Murakami, contenuto nella raccolta "Uomini senza donne", che però Hamaguchi piega alla sua volontà e in più di un senso rivoluziona per glorificare, oltre alle parole, soprattutto le immagini .

Con questo suo nuovo lungometraggio, il secondo del 2021, Hamaguchi si conferma uno degli autori internazionali più interessanti in circolazione, grazie ad un modo tutto suo e a dir poco incredibile di agire contemporaneamente sui personaggi e sugli spettatori mediante l'uso del dialogo: forse, coi dovuti distinguo, solo Tarantino è in grado di usare in questo modo le battute per rivelare i propri personaggi, ed è forse dal cinema di Abbas Kiarostami che certe immagini apparentemente normalissime non arrivavano ad un livello di lirismo tale da riuscire a vibrare con l'al di qua dello schermo. Costruito sulla grande narrazione in blocchi che già reggeva i suoi tre lungometraggi precedenti, Drive my car è un film-fiume di spazi e sugli spazi (interni ed esterni, la Saab 900 rossa già iconica, il teatro) ma anche un'elegia della vita e della rappresentazione e della rappresentazione come momento fondamentale della vita. Soprattutto però, misteriosamente e magicamente, pur preso tra migliaia di parole e numerose lingue diverse Drive my car è soprattutto un film sul silenzio, sul suo valore immenso e la sua profondissima risonanza.

