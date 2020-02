Ecco quali film disponibili su Netflix sono stati censurati dai vari governi mondiali

Dal 2015 ad oggi Netflix, il colosso dello streaming popolare in tutto il mondo, si è visto estrarre il cartellino rosso da diversi governi in giro per il mondo, con pesanti censure volte ad oscurare specifici contenuti audiovisivi.

Del resto ogni paese e ogni mercato ha i propri regolamenti e le proprie leggi per quanto riguarda la rappresentazione delle più disparate tematiche, e non tutto va sempre come sperato: in cinque anni la piattaforma, entrata a far parte ufficialmente della Motion Picture Association of America ormai da qualche mese, si è ritrovata ben sette volte a modificare il proprio catalogo per soddisfare le richieste governative del mercato domestico.

Ecco quando è successo, in quale paese e perché:

2015, Nuova Zelanda: è stata chiesta la rimozione del film The Bridge, in quanto classificato come "discutibile".

2017, Vietnam: ABEI (Authority of Broadcasting and Electronic Information) ha richiesto la rimozione di Full Metal Jacket.

2017, Germania: è stata richiesta la rimozione del film La Notte dei Morti Viventi da parte della KJM, che si occupa della protezione dei minori.

2018, Singapore: la Singapore Infocomm Media Development Authority (IMDA) ha richiesto la rimozione dei contenuti Strafatti in Cucina, The Legend of 420 e Disjointed per gli utenti.

2019, Arabia Saudita: la Saudi Communication and Information Technology Commission ha richiesto la rimozione della puntata Saudi Arabia dal programma Patriot Act with Hasan Minhaj.

2019, Singapore: la Singapore Infocomm Media Development Authority (IMDA) ha richiesto la rimozione della pellicola L'Ultima Tentazione di Cristo, in quanto la visione del film di Martin Scorsese è vietata nel Paese.

2020, Singapore: la Singapore Infocomm Media Development Authority (IMDA) ha richiesto la rimozione di The Last Hangover.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad un recente restauro in 4K de L'Arrivo del Trenodei fratelli Lumière e al trailer ufficiale di I Met You, un documentario che ricostruisce la straziante storia di una madre che ha rincontrato la figlia defunta grazie alla tecnologia VR.