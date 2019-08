I film disponibili al lancio di Disney+: Marvel Studios, Star Wars e i classici animati

In attesa di sapere di più su costi e data di uscita del nuovo servizio streaming Disney+ in Italia, diamo uno sguardo ai film targati Disney che saranno presenti nel catalogo americano al lancio della piattaforma e negli anni a venire.

Andiamo con ordine.

Per quanto riguarda i Marvel Studios, la Casa di Topolino ha già confermato che al lancio saranno disponibili Iron Man, Iron Man 3, Thor: The Dark World e Captain Marvel; Nei mesi successivi saranno pubblicati anche Ant-man and the Wasp, Avengers: Endgame (11 dicembre), Avengers:Infinity War, Black Panther, Captain America: The Winter Soldier, Guardians of the Galaxy, Iron Man 2 e Thor: Ragnorak.

Sul lato Star Wars, invece, gli abbonati avranno accesso a tutti i film delle prime due trilogie così come Il Risveglio della Forza e Rogue One: A Star Wars Story, in sostanza mancheranno solamente Gli Ultimi Jedi e Solo, che arriveranno però nel corso del primo anno di vita del servizio.

Sul fronte animazione sarà presente tutto il catalogo firmato Disney Pixar, con Toy Story 4 che però debutterà sulla piattaforma 5 mesi dopo l'esordio di Disney+, e gran parte dei classici animati tra cui La spada nella roccia, Hercules e La Sirenetta.

Oltre a vari show tra cui l'attesa Star Wars: The Mandlorian, Disney proporrà nel catalogo anche una serie di film originali: con l'arrivo della piattaforma uscirà in esclusiva streaming il remake live-action di Lilli e il Vagabondo (qui trovate le immagini ufficiali del cast), mentre nei prossimi 12 mesi saranno pubblicati Noelle, il film di Phineas e Ferb, Stargirl, Timmy Failure e Togo.

Di seguito vi riportiamo un estratto della lista ufficiale dei film - che ricordiamo saranno in tutto più di 500 - disponibili dal giorno di lancio di Disney+, previsto negli Stati Uniti per il prossimo 12 novembre:

La carica dei 101

A Bug's Life

In viaggio con Pippo

Estremamente Pippo

Bambi

Bao

Big Hero 6

Born in China

Cars

Fantasia

Alla ricerca di Dory

Alla ricerca di Nemo

Free Solo

Frozen

Fun and Fancy Free

Hercules

High School Musical

Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi

Inside Out

Iron Man

Lilli e il Vagabondo

Lilo & Stitch

Mary Poppins

Topolino, Paperino, Pippo: I tre moschettieri

Topolino e la magia del natale

Oceania

Monsters University

La maledizione della prima luna

Pixar Short Films Collection Vol 1

Ratatouille

Il sapore della vittoria - Uniti si vince

Rogue One: A Star Wars Story

La bella addormentata nel bosco

Snow White and the Seven Dwarfs

Star Wars: Episode I: The Phantom Menace

Star Wars: Episode II: Attack of the Clones

Star Wars: Episode III: Revenge of the Sith

Star Wars: Episode IV: A New Hope

Star Wars: Episode V: The Empire Strikes Back

Star Wars: Episode VI: Return of the Jedi

Star Wars: Episode VII: The Force Awakens

Steamboat Willie

Il viaggio di Arlo

Gli Incredibili

La Sirenetta

Genitori in trappola (1961)

The Prince & The Pauper (1990)

Pretty Princess

Le avventure di Rocketeer

The Sorcerer's Apprentice (corto)

La spada nella roccia

I tre caballeros

Thor: The Dark World

Toy Story

Tron (1982)

Up

Wall-E

Zootropolis

Ricordiamo che i film in questione sono relativi al catalogo di Disney+ negli Stati Uniti, che per motivi legati ai diritti di distribuzione potrebbe differire da quello italiano. Che ve ne pare di questa lista ufficiale? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi rimandiamo ai costi e dettagli di Disney+.