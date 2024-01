Tutti i film Disney Pixar in programma per i prossimi anni

C'è sempre grande attesa quando si parla del nuovo film Disney Pixar, un binomio ormai inscindibile che ci ha regalato anni e anni di gioie. Vediamo allora assieme quali sono i prossimi lungometraggi animati in arrivo.

Andiamo in ordine di uscita e cominciamo con Inside Out 2, sequel attesissimo di uno dei più apprezzati film Pixar dell'ultimo decennio. Ritroveremo la protagonista Riley ora adolescente e con nuove emozioni pronte a scombussolare sia la sua vita sia quella che la "controlla" al suo interno. In uscita il 14 giugno, ecco il trailer di Inside Out 2.

Poi c'è Elio, storia di un ragazzino di 11 anni che fatica ad adattarsi al suo mondo finché non viene preso dagli alieni diventando l'ambasciatore galattico della Terra. Una storia quindi fra Terra e spazio in uscita al cinema il 13 giugno 2025. Qua vi lasciamo il trailer di Elio.

C'è poi l'annuncio fatto da Bob Iger che un quinto film su Toy Story è attualmente in sviluppo, ma di cui non abbiamo ancora certezze.

Cosa simile per quanto riguarda Cars 4, anche questo in sviluppo stando alle dichiarazioni del direttore creativo del franchise.

Ci sono poi ovviamente altri registi che stanno lavorando a progetti Pixar come Enrico Casarosa, Daniel Chong, Aphton Corbin oppure Brian Fee ma di cui al momento non sappiamo molto.

E voi quale state aspettando di più fra questi? Diteci tutto nei commenti!