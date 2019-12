Quale film potrebbe dirigere Scorsese per il MCU? La caustica risposta di Kevin Feige

Mentre Bob Iger e Martin Scorsese si preparano a un incontro forse risanatore degli ultimi dissapori tra il regista dello splendido The Irishman e l'intero mondo dell'Universo Cinematografico Marvel, in una recente intervista rilasciata ai microfoni di BuzzFeed Brasil il CCO Marvel Entertainment, Kevin Feige, ha parlato del leggendario cineasta.

L'intervista è stata registrata in occasione dell'ormai passato CCXP del Brasile, e tra le varie domande poste a Feige dall'intervistatrice c'è stata anche la seguente: "Quale film Marvel Cinematic Universe farebbe dirigere a Martin Scorsese se ci trovassimo in un'universo parallelo?". La risposta del presidente Marvel Studios non si è fatta attendere e si è rivelata anzi più caustica del previsto: "Onestamente lo inviterei prima a vederne qualcuno".



La risposta si riferisce ovviamente alle dichiarazioni di Scorsese definite nelle scorse settimane "infelici" dallo stesso Feige, le stesse che hanno definito i cinecomic "dei parchi giochi lontani dal cinema" e che hanno scatenato un lungo e vigoroso dibattito in rete. In tutto questo, per stessa ammissione del regista di Silence e Taxi Driver, i cinecomic da lui visionati sono appena un paio, avendo provato a visionarli senza successo.



Diciamo che Feige si è tolto in una risposta un bel sasso dalla scarpa. Cosa ne pensate?