Questo film dimenticato con The Rock all'improvviso è uno dei più visti su Netflix

Il momento di gloria che Dwayne 'The Rock' Johnson si sta godendo su Netflix sembra non avere fine, dato che dopo le fortune ottenute dalla serie Ballers anche un suo vecchio film dimenticato dei primi anni della sua carriera è tornato in voga sulla piattaforma di streaming.

Stiamo parlando di Snitch - L'infiltrato, il film del 2013 del regista di Angel Has Fallen Ric Roman Waugh, che dopo essere stato recentemente aggiunto nel catalogo di Netflix USA ha immediatamente scalato le classifiche giornalieri dei film più visti dagli abbonati e ha raggiunto il suo picco massimo in queste ore, quando ha conquistato il secondo posto della classifica dei film più riprodotti, dietro solo alla nuova commedia romantica Love Again.

Per chi non lo sapesse, Snitch - L'infiltrato è ispirato a fatti realmente accaduti e racconta la storia di un uomo d'affari distrutto dall'arresto del figlio adolescente, incastrato per possesso di droga e condannato a 10 anni di carcere: disperato per l'ingiusta condanna, il protagonista tenterà di salvare il figlio infiltrandosi in un pericoloso cartello della droga per conto della DEA.

Ricordiamo che, insieme a Ryan Reynolds e Gal Gadot, Dwayne Johnson è il protagonista di Red Notice, il film più visto di sempre su Netflix, per il quale la piattaforma sta sviluppando nuovi sequel. Per par condicio, l'attore sarà visto prossimamente in Red One, nuovo action natalizio di Prime Video: più The Rock per tutti!