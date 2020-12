Un film con Denzel e John David Washington diretto da Christopher Nolan? Perché no!

In una recente intervista, sia il regista che il protagonista di Tenet, Christopher Nolan e John David Washington, parlano della possibilità di realizzare un film con Denzel Washington.

Di figli d'arte, come di collaborazioni padre-figlio, ne è pieno il mondo, figurarsi Hollywood. Ma se il duo in questione è composto da Denzel e John David Washington, anche Christopher Nolan non vede l'ora di vedere un film con i due attori. E magari dirigerlo?

Ai microfoni di Extra, il regista e il protagonista di Tenet hanno risposto alla domanda posta dell'intervistatore, che chiedeva proprio se ci fosse la possibilità di vedere i due interpreti insieme sullo schermo.

"Beh sai" dice Washington, rivolgendo lo sguardo al regista "Se ci fosse qualcuno che [lo dirigesse]..."

"Non è la prima volta che mi rivolgono questa domanda" risponde Nolan "E dico 'Voglio vederlo'. Stai scherzando?".

Dopotutto, è passato davvero tanto tempo da Malcolm X e Devil in a Blue Dress, le due pellicole con Denzel dove è apparso anche il figlio John David. E dopo l'esperienza di Tenet, come si può non augurarsi una nuova partnership con Nolan?

E voi, che ne pensate? Vi piacerebbe vedere padre e figlio sullo stesso schermo? E in un film diretto da Christopher Nolan? Fateci sapere nei commenti.