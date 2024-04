Tutti i film di Denis Villeneuve in uscita: l'elenco completo dei titoli in lavorazione

Alla luce dei recenti nuovi annunci, vogliamo aggiornare la nostra lista dei nuovi film in uscita di Denis Villeneuve, il famoso regista canadese dietro a Dune: Parte 2 e Arrival.

Con il nuovissimo Nuclear War: A Scenario, appena annunciato da Legendary Pictures, e l'adattamento di Dune Messia, il numero di progetti in cantiere sulla scrivania di Denis Villeneuve sale a cinque: gli altri tre, già noti in precedenza, sono infatti un remake di Cleopatra, la cui sceneggiatura è in fase di stesura da parte di Krysty Wilson-Cairns, sceneggiatrice del film di guerra 1917, e che dovrebbe avere per protagonista la star di Dune Zendaya; un adattamento del romanzo Rendezvous with Rama, mitico libro di fantascienza di Arthur C. Clarke, lo scrittore di 2001: Odissea nello spazio; e infine un altro film di fantascienza originale, la cui sceneggiatura è stata scritta dall'acclamato autore Eric Roth, la firma dietro ad opere come Forrest Gump, Insider e Ali di Michael Mann, Munich di Steven Spielberg, Il curioso caso di Benjamin Button, A Star is Born, Killers of the flower moon e lo stesso Dune: attualmente le notizie su questo progetto segretissimo sono molto poche, ma Roth ha rivelato che la storia riguarda 'l'eternità' e ruoterà intorno ad elementi come spazio e tempo.

Secondo Deadline, il prossimo film di Denis Villeneuve sarà Dune 3, che completerà la saga cinematografica di Paul Atreides, e subito dopo l'autore realizzerà - ancora con Legendary - Nuclear War. Non è chiaro al momento se le cose andranno davvero in questo modo, né sono state fornite delle tempistiche, ma intanto come promesso ecco l'elenco completo dei prossimi film di Denis Villeneuve:

Dune: Parte 3

Nuclear War: A Scenario

Cleopatra

Rendezvous with Rama

Film sci-fi senza titolo

Continuate a seguire i canali di Everyeye per tutte le prossime novità sui film di Denis Villeneuve.

Il Corvo (Steelbook 4K UHD Blu-ray) è uno dei più venduti oggi su