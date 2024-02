Quali sono i nuovi film di Denis Villeneuve? Il futuro del regista dopo Dune: Parte 2

Quali sono i nuovi film di Denis Villeneuve? Cerchiamo di fare il punto della situazione sul futuro del regista canadese dopo l'uscita dell'attesissimo Dune: Parte 2, in arrivo il 29 febbraio prossimo nelle sale cinematografiche italiane con Warner Bros Pictures.

Ovviamente, come saprete, Denis Villeneuve sta lavorando anche a Dune: Parte 3, che sarà un adattamento del romanzo Dune: Messia di Frank Herbert e che concluderà la saga cinematografica con protagonista Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides. Tuttavia, il regista canadese non ha confermato quale sarà la sua prossima regia dopo Dune 2, e a questo proposito vale la pena notare che il suo nome è attualmente legato a diversi altri progetti in lavorazione.

Il primo è Cleopatra, la cui sceneggiatura è in fase di stesura da parte di Krysty Wilson-Cairns, sceneggiatrice del film di guerra 1917, mentre il secondo è Rendezvous with Rama, un adattamento del romanzo di fantascienza di Arthur C. Clarke. Inoltre, Denis Villeneuve sta lavorando ad un nuovo film di fantascienza totalmente originale, per la cui sceneggiatura è stato reclutato l'acclamato autore Eric Roth, la firma dietro ad opere come Forrest Gump, Insider e Ali di Michael Mann, Munich di Steven Spielberg, Il curioso caso di Benjamin Button, A Star is Born, Killers of the flower moon e lo stesso Dune: secondo l'autore, il suo prossimo film sarà quello che per primo avrà 'una sceneggiatura completa'.

Ricordiamo comunque che, almeno stando alle indiscrezioni delle scorse settimane, Warner Bros intenderebbe distribuire Dune 3 nel 2027, e se confermato allora Denis Villeneuve tornerà su Arrakis prima del previsto: vi terremo aggiornati.