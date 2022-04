Il film di Deadshot con Will Smith arriverà? Ecco cosa dice un recente rapporto della WB

Tempo fa si era parlato di un film sul Deadshot di Will Smith, personaggio interpretato dall'attore in Suicide Squad di Ayer, nel 2016. Le voci su un possibile standalone del personaggio sono poi cessate, ma ora ci si chiede: si farà? Ecco cosa ha dichiarato la Warner Bros in un ultimo rapporto.

Nel testo è stato affermato che la casa di produzione aveva già portato il film dedicato al personaggio in fondo alla catena di montaggio della DC. Tutto questo prima che lo schiaffo di Smith a Chris Rock agli Oscar 2022 facesse parlare l'intero web, mettendo l'attore in una posizione davvero difficile. Ora, mentre si attende la risposta dell'Academy circa le conseguenze del gesto compiuto da Smith, si torna a parlare di Deadshot, che molti credevano che sarebbe tornato già nel The Suicide Squad di James Gunn. In verità in questo film ci si aspettava di vedere Idris Elba nel ruolo, ma l'attore ha poi vestito i panni di Bloodsport, lasciando il ruolo di Deadshot a Smith.

Ma perché il film è stato messo in secondo piano dopo che era stato annunciato nel lontano 2018? Sembra che i 20 milioni di dollari richiesti da Will Smith siano il motivo principale per cui non c'è stato alcun movimento su un progetto dedicato Deadshot. Che possa adesso ripensarci, considerando la sua difficile situazione? Chissà.