Quanti sono i film de Il Signore degli Anelli? Tutta la saga, prima e dopo Peter Jackson!

In occasione del ritorno del Signore degli Anelli nei cinema italiani, dove sarà disponibile dal 22 luglio al prossimo 4 agosto, andiamo alla scoperta di tutti i film e le serie TV tratte dalla leggendaria opera di J.R.R. Tolkien e dagli altri libri ambientanti nella Terra di Mezzo.

Il primo tentativo di adattamento andato a buon fine fu la versione animata televisiva de Lo Hobbit prodotta nel 1977 dagli studios Rankin Bass, che un anno dopo portarono in TV anche Il Signore degli Anelli grazie al criticato film animato diretto da Ralph Bakshi. Gli eventi di quest'ultimo si concludevano subito dopo la battaglia al Fosso di Helm, e nonostante le difficoltà incontrate da Bashkin nel realizzare il seguito, la Rankin-Bass decise di terminare la storia nel 1980 con una seconda opera animata intitolata Il ritorno del re.

Dopo il flop dei lavori precedenti, si presentò una nuova opportunità con l'evoluzione della computer grafica, quando nel 1995 un 34enne Peter Jackson vide affidarsi dalla Miramax il compito di trasporre Il Signore degli Anelli sul grande schermo. Il progetto passò pochi anni dopo nelle mani di New Line, che permise al regista di girare tutti e tre i capitoli della trilogia in Nuova Zelanda con il contributo della Weta Digital e la Weta Workshop, entrambe compagnie fondate dallo stesso Jackson. La Compagnia dell'Anello, Le Due Torri e Il Ritorno del Re arrivarono al cinema rispettivamente a fine 2001, 2002 e 2003, ottenendo un enorme successo di pubblico e critica. Nella notte degli Oscar del 2004, inoltre, Il Ritorno del Re riuscì nell'impresa di eguagliare il record di undici premi Oscar firmato nella storia solamente da Titanic e Ben-Hur.

Passiamo poi alla trilogia de Lo Hobbit, sviluppata e diretta sempre da Peter Jackson dopo che il regista a cui era stato affidato inizialmente il progetto, Guillermo del Toro, annunciò il suo abbandono per via dei continui ritardi causati dai problemi finanziari di MGM. La trilogia è composta da Un viaggio inaspettato (2012), La desolazione di Smaug (2013) e La battaglia delle cinque armate (2014).

Per quanto riguarda il futuro del franchise, invece, sono attualmente in sviluppo due progetti: il primo è l'attesissima serie de Il Signore degli Anelli targata Amazon Prime Video, per cui il colosso ha investito una cifra intorno al miliardo di dollari tra diritti televisivi e budget di produzione, mentre il secondo è il film anime intitolato The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, il quale racconterà la sanguinosa storia dietro il Fosso di Helm.