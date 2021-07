Quanti sono i film de La notte del giudizio? Tutta la saga spiegata bene

In occasione dell'uscita nelle sale de La notte del giudizio per sempre, quinto e ultimo film della saga cinematografica ideata, scritta e diretta da James DeMonaco, scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere sul franchise, a partire da quanti capitoli è composto.

La serie è ambientata in un futuro distopico in cui gli Stati Uniti, con l'obiettivo di mantenere i tassi di criminalità e disoccupazione ai minimi livelli possibili, hanno istituito un periodo annuale di dodici ore - il cosiddetto "Sfogo" (The Purge) - durante il quale tutte le attività criminali (incluso l'omicidio) diventano legali, e attualmente conta di ben sei capitoli tra cinema e TV.

Il primo di questi è La notte del giudizio (2013), home invasion con protagonista Ethan Hawke in cui viene presentata per la prima volta l'ucronia distopica, seguito poi da Anarchia - La notte del giudizio (2014) e La notte del giudizio - Election Year (2016). Nel 2018 sono arrivati un prequel, La prima notte del giudizio, e una serie spin-off intitolata The Purge. Arriviamo poi La notte del giudizio per sempre: il film è stato indicato inizialmente come capitolo conclusivo del franchise, ma a quanto pare DeMonaco ha già avuto un'idea per La notte del giudizio 6.

Voi cosa ne pensate della saga? Avete già visto la nuova pellicola al cinema? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione de La notte del giudizio per sempre.