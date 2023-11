I film DC su Netflix sono un bene secondo il CEO di Warner: 'I fan tornano da noi'

La scelta della Warner Bros. di lasciare che Netflix pubblichi sul proprio catalogo alcuni film relativi all’universo cinematografico della DC, è stato spiegato da David Zaslav come parte di una strategia più ampia, capace di puntare sulla fidelizzazione del pubblico e sul costruire nuovi fan permettendo loro di innamorarsi degli eroi dei fumetti.

Dopo aver parlato dell’interesse di Eiza González per il ruolo di Wonder Woman, tornaimo a parlare dei prodotti legati alla casa di Batman per riportare le parole del CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, a proposito della possibilità di lasciare che alcuni film DC vengano distribuiti anche da Netflix piuttosto vche rimanere un’esclusiva di Max.

Queste le parole, sicure, di Zaslav: “Qualcuno potrà avere certi film per tre mesi, o per sei. Noi abbiamo sempre quei film e abbiamo il set completo di quei film. Candidamente, non lo avremmo fatto, senza un ritorno economico di un certo tipo. In molti casi ci aiuta davvero. Le persone ne guardano uno e vogliono vedere l’intera serie di film DC e l’unico posto in cui possono farlo è da noi”.

Zaslav ha quindi spiegato come una scelta di questo tipo non venga, comunque, mai presa alla leggera: “Penso che cerchiamo sempre come massimizzare il valore delle nostre opere, e ne dibattiamo continuamente”.

Dal 1 dicembre 2023 L’Uomo d’Acciaio, Batman v. Superman, Suicide Squad, Wonder Woman, Justice League, Birds of Prey, Wonder Woman: 1984 e The Suicide Squad saranno disponibili per un periodo limitato di tempo anche su Netflix.

Da notare la scelta di lasciare Aquaman un’esclusiva di Max per poter sfruttare l’hype che si costruirà intorno al sequel del film con Jason Momoa. Stesso destino per i film DC usciti al cinema da meno tempo.

In attesa di capire se questo sodalizio riuscirà a durare nel tempo, vi lasciamo a nuovi dettagli riguardo lo stile del nuovo DCU guidato da Gunn e Safran.