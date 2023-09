Tutti i film di David Fincher dal peggiore al migliore

Se c'è un autore in grado di raccontare con affilata maestra il contemporaneo è David Fincher. Ma se volessimo fare una classifica dei suoi migliori film dal peggiore al migliore? Ci pensiamo noi allora, ecco la classifica di Fincher.

Ad essere onesti volevamo prendere sia le medie dei critici di Metacritic sia quelle di Rotten Tomatoes per fare una classifica ponderata, però dopo lo scandalo che ha colpito Rotten Tomatoes forse per il momento è meglio concentrarsi sulla media di Metacritic. Che, come è giusto che sia per un gigante come David Fincher, è praticamente tutta positiva.

All'ultimo posto abbiamo l'esordio di David Fincher : Alien 3 del 1992 con il 59% di gradimento, l'unico film con un voto inferiore alla sufficienza

: Alien 3 del 1992 con il 59% di gradimento, l'unico film con un voto inferiore alla sufficienza Poi c'è The Game del 1997 che raggiunge il 63%

Un assurdo, se ce lo permettete, 65% per Seven (1995), che resta uno dei capolavori di David Fincher, tra l'altro alla pari con Panic Room del 2002, e diciamo che i due film non sono proprio allo stesso livello

Stessa cosa per un altro cult come Fight Club (1999), soltanto al 67%. Anche qua decisamente strana la media dei critici

Il curioso caso di Benjamin Button (2008) arriva al 70%, e vederlo superare Seven e Fight Club fa un pochino male

Poi c'è Millennium - Uomini che odiano le donne del 2011, con il 71%

Al 79% troviamo un altro capolavoro come Zodiac del 2007, alla pari con il bellissimo Gone Girl (2014), e Mank (2020) anche se è un po' dura metterli tutti sullo stesso piano

Primo posto, forse anche comprensibile, per uno dei film più importanti post-2000: The Social Network del 2010, che arriva al 95% di gradimento

Insomma, questa era la classifica di Metacritic per quanto riguarda i film di David Fincher, abbastanza opinabile a dire la verità. Ma voi siete d'accordo o no? Qual è la vostra classifica dei film di David Fincher? Tra l'altro The Killer a Venezia ha ottenuto 6 minuti di applausi, mica poco.

Diteci tutto quello che pensate nei commenti!