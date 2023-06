Il nuovo film di Darren Aronofsky uscirà in un solo cinema del mondo, a Las Vegas

In un mondo di intrattenimento nel quale il pubblico ha smesso di andare al cinema e i film hanno cominciato ad uscire direttamente nelle case degli spettatori, Darren Aronofsky ha deciso di provare un approccio in controtendenza.

L'acclamato regista nominato agli Oscar, il cui ultimo lungometraggio è stato il dramma kammerspiel The Whale con Brendan Fraser, in questi giorni sta dando gli ultimi ritocchi al suo prossimo film, Postcard from Earth, che secondo quanto riportato sarà disponibile per la visione in un solo cinema sulla Terra.

La sede scelta per la proiezione in questione è il MSG Sphere, che aprirà a Las Vegas questo autunno e offrirà un'esperienza di proiezione coinvolgente: dotato di uno schermo LED da 16K e di un sistema audio spaziale beamforming, entrambi i più grandi del loro genere sul pianeta, il locale di 160.000 piedi quadrati offre anche esperienze 4D con sedili tattili ed effetti ambientali e può ospitare dalle 10.000 alle 20.000 persone, a seconda dell'impostazione della struttura. Per quanto riguarda il film di Aronofsky, è stato girato insieme ai collaboratori di lunga data Matthew Libatique e Andrew Shulkin, che hanno utilizzato la cinepresa Big Sky. "La fotocamera a obiettivo singolo ha un sensore di immagine HDR da 316 megapixel, 3 pollici x 3 pollici, che secondo Sphere Studios può catturare immagini 18K x 18K fino a 120 fotogrammi al secondo", osserva THR.

Non si sa ancora di cosa parlerà il nuovo film di Darren Aronofsky poiché è ancora in post-produzione, ma dalle parole del regista sembra trattarsi di una sorta di documentario immagarion dedicato alle meraviglie della natura, sulla falsa riga di Last and First Men di Jóhann Jóhannsson: “Vedo SPHERE come una grande opportunità per strappare le persone dal trambusto della Strip di Las Vegas e da tutte le follie costruite dall'uomo e immergerle il più completamente possibile nella meraviglia, nel timore reverenziale e nella bellezza del mondo naturale. Postcard from Earth è un viaggio fantascientifico nel profondo del nostro futuro mentre i nostri discendenti riflettono sulla nostra casa condivisa", ha affermato Aronofsky. “Nella migliore delle ipotesi, il cinema è un mezzo immersivo che trasporta il pubblico fuori dalla sua vita normale, che si tratti di fantasia ed evasione, di un altro luogo e tempo o dell'esperienza soggettiva di un'altra persona. The Sphere è un tentativo di comporre quell'immersione."

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.